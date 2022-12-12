Umut ve Yaşam Derneği kanser tedavisi devam eden çocuklar, aileleri ve tedavisi biten kanser hastalarına psikoterapi desteği sağlıyor.

Uzman Aile Danışmanı Emine Bulut, kanser tedavisi gören çocuklarla oyun terapisi gerçekleştirerek çocukların psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini ve tedavi süreçlerine olumlu yönde katkı sağlaması için destekte bulundu. Kanser tedavisi devam eden çocukların ailelerine, kanser geçmişi olan dernek üyelerine ve aktif tedavi alan yetişkin kanser hastalarına terapisi yapıldı.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki dernek olarak amaçlarından birinin de psikolojik destek sağlamak olduğunu belirterek "Kanser tedavisinde ilaçlar kadar etkili olan moral ve motivasyondur. Kanser tedavisi devam eden çocuklarımızın psikoloji sağlığını düşündüğümüz için gönüllü olarak bize destek sağlayan Yeni Bir Gün Danışmanlık merkezi ile çalışmaya başladık. Buradaki gönüllü psikologlarımız hem çocuklarımıza çeşitli oyun terapileri, bireysel psikoterapi ve hasta yakınları ile gurup terapisi gerçekleştirerek onlara bu zorlu süreçte olumlu katkı sağlıyor. Çocuklarımız ve aileleri verdiğimiz bu hizmetten oldukça memnun olduklarını ve kendilerine psikolojik açıdan büyük katkı sağladıklarını söylüyorlar. Dernek olarak en öncelikli amaçlarımızdan biri de sağladığımız maddi desteklerin yanı sıra psikolojik destek sağlamak. Bu yüzden kurulduğumuz günden beri hastalarımıza psikolojik destek sağlamaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.