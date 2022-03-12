Kahramanmaraş caddesini yayalaştırma çalışmalarını yerinde incelediler

Trabzon’da uzun yıllardır konuşulan Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması noktasında başlatılan çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu yerinde inceledi.

Kahramanmaraş Caddesinde çalışan işçilerle sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, “Maraş Caddesi’nin yayalaştırılması Trabzon’un uzun yıllar üzerinde konuştuğu bir anlamda şehrin hayali olan meseleydi. Göreve başlamadan önce bununla ilgili istişarelerimizi yapmıştık. Gerçekten ciddi bir talep olduğunu tespit etmiştik. Yayalaştırılması konusunda adım atacağımızı söylemiştik. Belediye başkanlığına başladıktan sonra yayalaştırma konusunda gerekli hazırlıkları yaptık. İstişare etmediğimiz kimse kalmadı. Sonrasında yayalaştırılması şehrin ciddi menfaatine olacağı görüş bildirildi. Projemizi hazırladık ve bu çerçevede gerekli kararları alarak buranın yayalaştırılması operasyonunu başlattık. Geçen hafta ilk kazma vuruldu. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki burada ciddi bir ekip ve çalışma var. Disiplinli bir çalışma gördüm” dedi.

"Açık AVM görünümü olacak"

Kahramanmaraş Caddesi’nin inşallah süratle tamamlama arzusundayız” diyen Başkan Zorluoğlu, “Hedefimiz 15 Haziran’da bütünüyle tamamlanıp yayalarımızın hizmetine açmak. Ancak ortada gördüğünüz bu hat yol biçiminde olacak. Gerekli acil durumlarda ve lojistik anlamda kullanılmasını sağlayacağız. Uzun Sokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi’ni kapsayan açık AVM görünümü olacak. Uzun Sokak’ın o yoğunluğunu da yaymış olacağız. Aynı zamanda eminim yayalaştırıldıktan sonra ticaret şekli de değişecek. Vatandaşımızın doğrudan hizmet alacağız esnaf ve ticarethanelerin oluşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu ayrıca, “Etraftaki binalarda tabela ve boya kirliliği var. Yenilenmeye ihtiyaç duyuluyor. Projemizi hazırladık. Ancak bu sezon yapmayacağız. Turizm sezonu yaklaştığı için esnafımızı zor durumda bırakmak istemiyoruz. O nedenle cephe sağlıklaştırma projesini Eylül-Ekim gibi başlayıp yıl başına kadar bitirmek istiyoruz. Bugün buradaki çalışmaları yerinde görüp, vatandaşımızı dinleyelim dedik. Maraş Caddemiz şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise yaptığı açıklamada “Bugün gerçekten Maraş Caddesi’inin trafiğe kapatılması konusunda kararlı bir tutum sergilediğinden dolayı Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten artık Trabzon’da özellikle Meydan dediğimiz bölgede nefes alacak alan gerekiyordu. Trabzon’umuzun turizm alanında atmış olduğu önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sıkıntı çekeceğiz Trabzon halkı olarak ama zahmet olmadan rahmet olmaz. Çok kısa zamanda esnafımızı da mağdur etmeden buranın bir an önce bitirilmesiyle hem turizm sezonuna kazandırılması hem de Trabzonspor’umuzun şampiyonluğuna kadar yetişmesini ümit ediyorum. Bu yönde de zaten hem esnafımız hem belediye başkanımızla diyaloglarımızı sürdürdük. İnşallah Trabzon’umuz için hayırlı olur” diye konuştu.