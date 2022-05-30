Kahramanmaraş Caddesi’nde son rötuşlar yapılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmalarını yakından takip ediyor. Maraş Caddesi’nde uygulanan ‘dökme agrega’ çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zorluoğlu, “Maraş Caddesi’ni 15 Haziran’da vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Caddesi’nin son durumuyla ilgili bilgi alan ve çalışmaların hızından memnuniyetini dile getiren Zorluoğlu, “Maraş Caddesi’ndeki çalışmalar planladığımız gibi gidiyor. Şu ana kadar hiçbir aksama yok. İklim şartları da bizim için olumlu oldu. Neredeyse caddenin ortasındaki yol bitmek üzere. Bir taraftan da agrega kaplamasına başladık. Bu kaplama, Trabzon’da kaldırım döşemesi olarak bir ilk olacak. Gerçekten çok farklı bir güzellik katacak caddeye. Çalışmayı tamamladığımızda vatandaşlarımız çok memnun kalacaklar. Ayrıca yapılan çalışma bittiğinde Türkiye’deki en büyük ‘dökme agrega’ uygulaması olacak” dedi.

Cadde üzerindeki yeşil alanlara çok önem verdiklerini de kaydeden Zorluoğlu, “Burası çok daha yeşil bir cadde olacak. Önceki halinde 11 adet ağaç varken, yeni düzenlemede ağaç sayısını 118’e çıkardık. Caddeyi tamamen yayalaştıracağız. Araçlar sadece acil durumlar için ortadaki yolu kullanabilecekler. Onun dışında herhangi bir araç trafiği burada olamayacak” ifadelerini kullandı.

Caddenin yayalaştırılmasının ardından ticaret şeklinin de değişeceğine inandığını ifade eden Zorluoğlu, “Vatandaşımızın doğrudan hizmet alacağı esnaf ve ticarethanelerin oluşacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Altyapı çalışmaları tamamen bitti, üstyapı çalışmasında da büyük mesafe kat ettik. İnşallah söz verdiğimiz gibi 15 Haziran’da Maraş Caddesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.