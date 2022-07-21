Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun öncülüğünü yaptığı Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları protokolü yapıldı.

İmza törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu ile platform üyeleri katıldı.

Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü aralarında imzaladıkları protokol ile başlatılan Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları Programında yaklaşık 600’ün üzerinde öğrenciye eğitim verilecek.

İmza töreninde konuşan ve kız çocukları başta olmak üzere kadınların teknoloji disiplinleri ile etkileşimi güçlendirmek ve istihtamlarını desteklemek amacıyla önemli çalışma başlattıklarını belirten AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu “Yeni üretim teknolojilerini etkin biçimde yönetmek isteyen şirketler, şimdi sahip olduklarından daha yetkin bir işgücüne ihtiyaç duymaya başlamıştır. Özellikle kapsamlı tasarım bilgisine ve dijital/BT yetkinlerine sahip çalışanlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak gençlerimizin beceri gereksinimlerini bu doğrultuda desteklemek kritik önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Trabzon ili genelinde ortaokul ve lise kademesinde okuyan öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini (bilgi analizi, dijital okur yazarlık, yapay zekadan yararlanma vb.) güçlendirmek, geleceğin istihdam ikliminde onları daha rekabetçi seviyeye taşımak amacıyla Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu alanda benzer çalışmaları yürüten Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu işbirliğinde ’Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları Programı Projesi’ hazırlanmıştır. Ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde okuyan öğrencilerimiz projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır" dedi.

Proje kapsamında ortaokul seviyesinde yeni başlayanlar için kodlama, oyun tasarımı, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcılar, temel elektronik, robotik kodlama ve Python ile programlamaya giriş kursları; lise seviyesinde ise 3 boyutlu modelleme, robotik programlama, Python ile programlamaya giriş, yapay zekaya giriş, HTML 5.0 Web Tasarımı ve programlama, siber güvenlik, grafik tasarım ve canlandırma kursları başvuruya açıldı.

Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde bulunan, teknoloji altyapısı belirtilen kursları açmaya uygun ve ağırlıklı olarak meslek liselerinden oluşan 5 okul uygulama okulu olarak belirlenirken, belirlenen okullarda okuyan öğrenciler, başvurmaları durumunda kendi okullarında kurs programına dahil edildi.

Öte yandan açılacak her bir kurs için katılımcıların yüzde 50’sinin kız öğrenci olması şartı konulurken, tüm başvuruların yüzde 75’i ortaokul seviyesinde okuyan öğrenciler tarafından yapıldı. Ortaokul seviyesinde Robotik Kodlama kursu en fazla başvuruyu alırken, lise seviyesinde ise Python ile Programlamaya giriş kursu en fazla başvuruyu aldı.