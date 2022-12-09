Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nde sona yaklaşıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon’da bir ilk olarak hayata geçirdiği Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Projesiyle yakından ilgileniyor. Eşi Sevcan Zorluoğlu ile inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, projeyi 2023 yılının mart ayında hizmete açmayı planladıklarının müjdesini verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun önem verdiği projeler arasında yer alan ve özellikle kadınlar tarafından merakla beklenen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin marka değerini yükseltecek projelerin yapım süreçlerini yakından takip eden Başkan Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Çok ihtiyaç duyulan böyle muhteşem bir eserin Trabzon’umuza kazandırılmasından son derece mutluyuz. Burası tamamen kadınlarımıza özel bir kompleks, bir yaşam alanı olması hasebiyle Trabzonlu kadınlara, hanımefendilere hayırlı olsun. İnşallah mart ayı içerisinde burayı bütünüyle tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nin dört ana bölümden müteşekkil bir büyük yaşam alanı olacağını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ana bölümlerden bir tanesi, sosyal tesis dediğimiz içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitnees salonu, spor salonu, kafeterya, sauna, fin hamamı gibi kısımların olduğu sosyal hizmet alanı olarak hizmet verecek. Yine bir başka alan, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza sunacağımız bir takım hizmetlerin yürütüleceği Kadın ve Aile Danışma Merkezi. Bu özel bölümde psikoloğumuz, diyetisyenimiz, avukatımız, fizyoterapistimiz ile sorunları olan hanımefendilerin sorunlarının çözümüne katkı yapılacak. Merkez içerisinde 12 adet büyük atölyemiz bulunacak. Bu atölyeler kadınlarımızın üreteceği ve ürettiklerini değerlendirebileceğimiz çok kıymetli alanlar. Burada da bir taraftan halk eğitim üzerinden kurslarımız olacak ama diğer taraftan da şehrimizdeki kadın kooperatiflerimize alan tahsis edeceğiz. Onlar orada üretecekler, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu üretilenlerin pazarlanması konusunda elimizi taşın altına koyacağız. Ve burada kadınlar ürettikçe kazandıkları bir model oluşturacağız. Bu bakımdan da burası çok kıymetli bir işlev icra etmiş olacak. Dördüncü büyük alanımızda ise eğitim alanı olarak nitelendirdiğimiz güzel bir konferans salonu olacak. Kadınlarımıza dönük birçok eğitimin, birçok faaliyetin yürütülebileceği bir mekân olarak inşallah bu 4 ana başlıkta merkezimiz kadınlarımıza hizmet verecek.”

Kimler nasıl yararlanacak ?

Sosyal tesis alanından bütün kadınların yararlanacağını belirten Başkan Zorluoğlu, “Orada gerekli sistemi inşallah yazılım olarak da fiziki olarak da oluşturuyoruz. Havuz, sauna ve fitnees salonu gibi yerlerde elbette ücretli bir hizmet olacak ama bu ücret çok cüzi bir miktar olarak belirlenecek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yoksunluk içinde olan vatandaşlarımıza özel imkânlar sunuyoruz zaten. Orada ki bütün imkânlardan tüm kadınlar yararlanabilecekler. Kadın Aile Danışma Merkezimizden arzu eden bütün herkes yararlanacak. Kadın kooperatiflerimize halk eğitim üzerinden yapacağımız kurslara katılabilecekler. Eğitim alanında da yine yaptığımız tüm faaliyetlere konusuna göre ilgisine göre hanımefendiler tamamen gelip faydalanabilecekler” dedi.

Merkezde çocukların düşünüldüğünü de belirten Başkan Zorluoğlu, “Buraya gelip atölyelerde faaliyetlerde bulunacak hanımefendilerin evde bırakamayacakları çocukları için bir alan oluşturuyoruz. Orada hem içeride hem dışarıda çocuk oyun alanları var. Bir de tabi aynı zamanda sosyal tesislere gelen kadınlar için de orası kullanılabilecek. Çocuklar için bir de Aile Danışma Merkezinde bir alan olacak. Yine oraya gelen çocuklu hanımefendiler görüşmelerini yaparken, hizmet alırken yanlarında getirdikleri çocukların vakit geçirecekleri bir alanımızda orada mevcut. Yani birçok bakımdan bu bina kompleks bir yaşam alanı olacak. Merkezimizde özel gereksinimli bireylerimiz için de çok özel dokunuşlar var. Bütün engelli kadınlarımız, çocuklarımız, kız çocuklarımız girişten itibaren kendilerine uygun çok rahatlıkla ulaşabilecekleri mekânlardan faydalanacaklar” diye konuştu.

“Kadınlarımızın özellikle yüzme havuzu konusunda çok talepleri oldu”

Şehirde yürütülen özellikle kadınlarla ilgili projelerle yakından ilgilenen Sevcan Zorluoğlu ise “Ben daha önce Ankara’da böyle bir merkeze gitmiştim. Orada gördüğüm için burada da bazı eksikleri fark ettim. Trabzon’a geldiğimizde böyle bir kompleksin olmadığını gördük. Kadınlarımızın özellikle yüzme havuzu konusunda çok talepleri oldu. Böyle bir alanın yapılması ve kadınlara özel bir yer olması gerektiğini Başkan Bey ile hep konuşuyorduk. İlki gerçekleştirildi ve çok güzel oldu, inşallah bir an önce faaliyete geçer. Bundan sonra devamı gelecektir. Şehrimiz büyük, yeni merkezleri de şimdiden Başkan Bey’den isteyelim. Diğer yakamızda da bir tane olursa çok güzel olur. İnanıyorum hanımlarımız burada çok mutlu olacaktır. Ben de severek geleceğim” dedi.

Birlik Kadın Kooperatif Başkanı Zeynep Bala, “Çok güzel bir merkez oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınların böyle alanlara çok fazla ihtiyacı vardı. Hem üretip hem pazara döndürme anlamında bizim için muhteşem bir yer olacak” dedi. Trabzon Kadın Eğitim İstihdamı Araştırma Derneği Başkanı Bahar Kastan da, “Kıymetli Başkanımıza, eşine, yatırımcılarımıza minnettarız. Yıllardır sürdürülebilir eylem planları içinde bu hayalimizdi. Şimdi hayalimiz gerçekleşiyor. 18 ilçede üretici kadınlarımız adına yapılan yöre sanatını burada gelecek kuşaklara birlikte aktaracağız. Tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.