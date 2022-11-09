JASAT’tan kaçamadı

Trabzon’da ‘Fuhuşa teşvik ve aracılık etmek’ suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 19 ay hapis 135 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektifleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı saha araştırmaları sonucu ‘Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 19 ay 135 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (41) isimli şahısın Ortahisar ilçesi Akoluk mahallesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektiflerinin yapmış olduğu operasyonla söz konusu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.