Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri gerçekleştirdikleri operasyonla 10 bin 140 gram kubar esrar ile 210 gram toz esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Narkotik Timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları sonucu Arsin ilçesi Harmanlı mahallesinde M.A.T (22) isimli şahısın evinde çok miktarda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve narkotik köpeği ’Yatkın’ın da katılımı ile şahısın evinde arama yapıldı. Aramalarda 3 paket satışa hazır 210 gram toz esrar, 10 bin 140 gram kubar esrar, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 120 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli M.A.T. sevkedlildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.