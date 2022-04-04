İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün acı günü

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün annesi Havva Örs (93) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı olarak önceki akşam evinde rahatsızlanan Havva Örs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Örs, bugün İskenderpaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesinin Yeşilova mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Hüseyin Örs’ün yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile partililer ve yakınları katıldı.