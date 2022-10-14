İstanbul’da Akçaabat rüzgarı

Trabzon Dernekler Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri Yenikapı etkinlik alanında ziyaretçilerini bekliyor.

13-16 Ekim 2022 tarihileri arasından düzenlenen etkinlikte Akçaabat Belediyesi, yine kurduğu stantla ilgi çekti. Akçaabat Belediyesi Trabzon Tanıtım Günleri’nde kurduğu stantla farklı bir konsept yaratarak standı ziyaret edenlere Akçaabat’ı geçmişten günümüze kadar anlatmayı hedefliyor. Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ın tarihini, kültürünü, horonunu ve yöreye özgü lezzetleri İstanbul’a taşıdı. Göz kamaştıran stantta şehrin gözdesi Ortamahalle evlerinin maketinin yanı sıra kentin tarihi olaylarını anlatan tablolar ve bilgi notları da mevcut.

Tablolarda Akçaabat’ın kurtuluşu, Cumhuriyet Tarihi ile yaşıt kulüp Sebat Gençlik, Muhacirlik Yılları, Sargana Destanı, Trabzon’un ve Akçaabat’ın Fethi, Akçaabat’ta görev yapmış tüm Belediye Başkanları, Akçaabat’ın İlçe oluşu ve tarihini anlatan bilgi notları ve tablolar ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

İstanbul Trabzon Tanıtım Günleri’nde Akçaabat Belediyesi tarafından açılan stantta davul, zurna, kemençe eşliğinde dünyaca üne sahip Akçaabat Horonu sergileniyor. Dünya Şampiyonluğunu elde eden Akçaabat Erkek Horon Ekibi tarafından sergilenen horon, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Stantta ziyaretçilerle birlikte horon halkası oluşturularak dostluk, birlik ve beraberlik ilişkileri geliştiriliyor.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat’ımızı ulusal ve uluslararası tüm platformlarda tanıtmaya ve bilinirliğini arttırmaya gayret ediyoruz. Güzel ilçemizi anlatan önemli tarihi olayları tabloları ve bilgi notlarıyla İstanbul’a taşıdık. Ayrıca standımızda şehrimizin gözdesi Ortamahalle evlerinin minyatür örneğini, yöresel lezzetlerimizi ve şehrimizin simgesi Akçaabat Horonu’nu da standımızda sergiliyoruz. Geçmişten günümüze Akçaabat’ı her yönüyle anlatmaya ve tanıtmaya önem veriyoruz. Standımız adeta butik bir açık hava müzesi niteliğinde ve ziyaretçilerimizin iliği odağı olmuş halde. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri 16 Ekim 2022’ye kadar devam edecek. Herkesi Akçaabat Belediyesi standını görmeye, burada memleket havası soluyup hasret gidermeye davet ediyorum” dedi.