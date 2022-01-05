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İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk

Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Özel İmperial Hastanesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş ile İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi imzaladı.

TRABZON 05.01.2022, 12:52
İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk

Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Özel İmperial Hastanesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş ile İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi imzaladı.

Yapılan anlaşma gereği İmperial Hastanesi, Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın bir yıl süreyle forma göğüs sponsorluğunu üstlendi.

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, özel gereksinimli bireylerin spor yaşamında başarılı olması için bu tür sponsorlukların çok önemli olduğunu dile getirdi. Koç, “Hepimizin ortak arzusu engelli bireylere günlük yaşamın bütün alanlarında yer almasını sağlayacak imkânların sağlanmasıdır. Sayın Başkanımız özel gereksinimli bireylerin kendi ayakları üzerinde durması, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri için birçok proje yürüttü. Biz de kendisine destek olmayı bir görev olarak biliyoruz. Bir nebze de olsa bu anlamda Süper Lig’de başarıyla mücadelesini yürüten Ampute Futbol Takımımıza destek olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç’a teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise “Ampute Futbol Takımımız kısa zaman önce kurulmasına rağmen liginde başarılı sonuçlar elde etti. Teknik anlamda çok güçlü bir kadrosu var. Belediye olarak maddi ve manevi anlamda her zaman desteklerimiz onlarla Dezavantajlı bireylerin ilgi duydukları, becerilerine uygun alanlarda varlık gösterebilmelerini çok önemsiyorum. Ancak bu şekilde hem ekonomik anlamda hem de moral anlamında toplumda hak ettikleri konuma yükselirler. Yeter ki imkân tanınsın İmperial Hastanemiz yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesiyle çok güzel bir işe imza attı. Bu tür sponsorluk anlaşmaları spor kulüplerinin yaşaması için çok önemli Bir kez daha yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Koç ve Yardımcısı Mehmet Çelebi’ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de örneklik teşkil edecek bir davranışta bulundular. Umarım şehrimizde bu tür sponsorluk işbirlikleri daha da artar” diye konuştu.

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