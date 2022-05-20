İmperial Hastanesi TGC Yönetimi’ni kahvaltıda ağırladı

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini kahvaltıda ağırladı.

Özel İmperial Hastanesi’nin hizmetlerinin duyurulması adına gösterdikleri özen nedeniyle Trabzon basınına teşekkür eden Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, gerek poliklinik bakım sayıları ile gerek tecrübeli hekim kadrosu ile gerekse de şehrin sosyal ve sportif alandaki çalışmalarına sağladığı katkılar ile İmperial Hastanesi’nin bu şehrin hastanesi olduğunu vurguladı.

Çelebi, "Bu şehre hizmeti kendimize görev bildik, maddiyatı hep ikinci planda tuttuk, şehrin sahip çıktığı aile gibi gördüğü bir hastane olduk. Böyle olunca da şehirdeki çok kıymetli tanınan bilinen başarılı hekimlerimiz hastanemizi tercih etti. Güçlü bir kadro ve vatandaşa hızlı çözümler üreten hizmet anlayışımız ile şükürler olsun kısa sürede bu şehrin bir parçası haline geldik. Sadece sağlık alanında hizmet vermekle kalmayıp, sosyal faaliyetlere destek verdik, sportif faaliyetlere destek verdik, birden fazla kulübümüze sponsor olduk, bu çalışmalarımızı duyururken Trabzon basını sürekli yanımızda oldu. Bugün bu buluşmanın sebebi de TGC’nin yeni yönetimine başarı dileklerimizi iletmenin yanında onların nezdinde tüm basına teşekkür etmekti" dedi.

TGC Başkanı Ersen Küçük de nazik daveti nedeniyle Mehmet Çelebi ve ekibine teşekkür ederek "Allah kimseyi hastanelere düşürmesin, buralarsız da bırakmasın. Bizler Trabzon basını olarak ne zaman bir problem olsa bir meslektaşımızın başı sıkışsa sağolsunlar bir telefonla bizlere yardımcı olan bir ekip ile bugün birlikteyiz. Bizlere sağladıkları kolaylıkların yanı sıra gönül birlikteliği kurarak güzel ilişkiler kuran hastane yönetimine bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.