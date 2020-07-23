İçmesuyu tesisinde elektrik üretecekler

TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde hayata geçirilecek HES Projesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “17 gigawatt elektrik üretecek tesisimizle birlikte yıllık 6 milyon TL kaynak sağlayacağız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Esiroğlu İçmesuyu ve Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediyesi 2’inci Başkan vekili Mehmet Karaoğlu ve daire başkanlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Zorluoğlu, tesis bünyesinde hayata geçirilecek Hidroelektrik Santrali inşaat alanını da denetledi. Yetkililerden HES projesi hakkında detaylı bilgiler alan Zorluoğlu, daha sonra tesis genelinde incelemelerde bulundu.

Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisinin önemine değinen Başkan Murat Zorluoğlu, “Burası sadece bir içme suyu arıtma tesisi değil aynı zamanda TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün birçok anlamda faaliyet icra ettiği bir yerleşke. Buraya seçildiğimizin ertesinde gelmiştik. Bugün ise o dönem verdiğimiz talimatlar konusunda ne kadar mesafe kat ettiğimizi yerinde gördük. Geldiğimizde içme suyu kalitesinin arttırılması bakımından oldukça önemli olan ozonlama sistemi aktif değildi. Pahalı da bir sistem olmasına rağmen kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız bu tesisi aktif hale getirdiler. Ozonlama ünitesi, şehrin içme suyu kalitesini daha da artırdı. İnşallah şimdi imalatına başladığımız Ortahisar’ın 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin de değişmesiyle Trabzon, içme suyu kalitesi bakımından Türkiye’de en iyi şehirlerden birisi haline gelecek.” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Merkezi Finans Birimi ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik” adlı Avrupa Birliği programının sıfır karbon salınımlı ve fiyat/performans oranı en iyi projesi seçilen Esiroğlu HES Projesi’nin şehir adına büyük bir kazanım olacağının altını çizdi.

Doğa dostu olacak tesisin, karbondioksit salınımını yıllık 9500 ton azaltacağını ve yapımında su rejimi ve yatağı değişikliği, tünel, vb. çevreye zarar verecek imalatlara da yer verilmeyeceğine vurgu yapan Başkan Zorluoğlu şöyle devam etti:

“Arıtma tesisimize gelen sudan faydalanarak burada elektrik üreteceğiz inşallah. İşin ihalesi yapıldı. Bir AB hibe programı olan projemizin 2,5 milyon Avro gibi bir maliyeti var. Yüzde 85’ini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alıyoruz, yüzde 15’ini de kendi öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Çok önemli bir proje ve daha büyük bir projenin de öncüsü aslında. Çünkü biz Atasu Barajı’nda da daha büyük miktarlarda elektrik üretme arzusundayız. İnşallah 2021 yılının ilkbaharına kadar tamamlayacağımız bu proje sayesinde yıllık yaklaşık 6 milyon TL gibi bir kaynak sağlamış olacağız. Yılda 17 gigawatt gibi ciddi bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca ısı sistemlerinin değiştirilmesi ile de 700 bin TL tasarruf sağlamış olacağız. İnşallah tamamlandığında Trabzon’da bir ilk olma özelliğini de elinde barındıracak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”