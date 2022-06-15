Her motife Akçaabat’ın tarihini işliyorlar

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde açılan Halı Dokum Kursu’nu ziyaret etti.

Yoğun ilgi gören Halı Dokuma Kursu kursiyerleriyle sohbet eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabatlı kadınlara yönelik birbirinden farklı sosyalleşme, öğrenme, öğretme, üretme ve ekonomik destek sağlama alanları oluşturma gayesi ve çabası içerisinde olduğunu söyledi. Halı Dokuma Kursu’nda kadınlara yaşamlarını sürdürebilmeleri ettirebilmeleri için çok önemli bir zanaatın öğretildiğini ve buna öncülük etmekten gurur duyduğunu dile getiren Başkan Ekim “Halı dokuma, dikiş-nakış ve takı tasarımı gibi kişilere zanaat öğreten kurslarımızı Akçaabat Halk Eğitim Merkezi’mizle ortaklaşa yürütüyoruz. Hanımlar Kültür Evi’nde devam eden Halı Dokuma kursumuzda usta öğreticiler kursiyerlere halı dokumanın yanında halıya işledikleri her motifin ne anlama geldiğini ve tarihini de öğretiyor. Bu da geçmişi bugüne bugünü de yarına taşımaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Halı Dokuma sanattır; zanaattır. Kursiyerlerimiz, yaptıkları her halıya büyük bir emek ve zaman harcıyorlar. Böylesine değerli halılara Akçaabat’ın tarihini yansıtan motifler işliyorlar. Akçaabat’ın tarihi halıları, halılar da evleri süslüyor. Özveri ve samimiyetle halı dokuma kursuna devam eden tüm kursiyerlerimizi yürekten kutluyor ve hepsini tek tek tebrik ediyorum. Tüm kursiyerlerimizin ellerine ve emeklerine sağlık” dedi.

Halı Dokuma Kursu ziyaretinde mevcut durum hakkında bilgi alan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şimdiden 15 adet halının bittiğini ve satışa hazır olduğunu söyledi. Başkan Ekim, Akçaabatlı hanımların ekonomik olarak özgürlük kazanmalarına önem verdiğini belirterek “ Bugüne dek açtığımız tüm el sanatları kursları, halı dokuma kursu hanımlar için ekonomik anlamda gelir kapısı olabilecek niteliktedir. Ayrıca bu kurslar hanımlar için oldukça etkili bir sosyalleşme programlarıdır. Hanımlar bir şeyler üretince ve ürettiğini satmaya başlayınca maddi manevi güçleniyor. Akçaabatlı hanımlarımızın üretmek için geç kalmasını istemiyoruz. Aksine tüm dünyaya örnek olmalarını istiyoruz ve belediye olarak destekliyoruz“ diye konuştu.

Öte yandan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatlarıyla yaz mevsiminde 6 adet halı dokuma tezgahı sahile kurulacak. Kursiyerler burada hem açık havada çalışarak ferahlayacak hem de izleyenlere örnek olacaklar.