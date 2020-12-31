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Hamsi Trabzon açıklarından kaçınca kıyı balıkçıların ağları boş kaldı
Hamsinin göç ederek İğneada taraflarına doğru kaçması Trabzon’daki kıyı balıkçılarını üzdü. Çoğu balıkların hamsiden beslenmesi ve hamsinin de Trabzon açıklarından İğneada taraflarına kaçması nedeniyle ağların boş kaldığını belirten kıyı balıkçıları az miktarda avladıkları balıklar sayesinde geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
TRABZON 31.12.2020, 11:54
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Hamsinin göç ederek İğneada taraflarına doğru kaçması Trabzon’daki kıyı balıkçılarını üzdü. Çoğu balıkların hamsiden beslenmesi ve hamsinin de Trabzon açıklarından İğneada taraflarına kaçması nedeniyle ağların boş kaldığını belirten kıyı balıkçıları az miktarda avladıkları balıklar sayesinde geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.Yaklaşık 2 haftadan beri hamsinin özellikle İğneada taraflarına kaçmasından dolayı ağlara pek balık takılmadığını belirten kıyı balıkçılarından İbrahim Usta, “Çok sayıda balıklar hamsiden besleniyor. Hamsi nereye giderse diğer balık çeşitleri de peşinden gider. Dolayısıyla hamsinin de Trabzon açıklarından İğneada açıklarına kaçması bizi mağdur etti diyebiliriz. Hemen hemen tüm balıklar hep hamsiden besleniyor. Mezgit dahi hamsiden besleniyor. Kıyı balıkçıları olarak bizde özellikle mazgit, barbun, istavrit gibi balıkları avlıyoruz. Hamsinin de bizim av sahamızdan başka sulara gitmesi bizi üzdü. Ağlarımıza az miktarda takılan balıklarla geçimimizi sağlıyoruz. İnşallah yakın zamanda hamsi dönüş yapar bizde bol miktarda balık avlarız” dedi.
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