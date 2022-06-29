Gürcistan’dan tekerlekli sandalye ile geldiği Trabzon’daki hastaneden yürüyerek ayrıldı

Gürcistan’da yaşayan Mzıa Janashia doğum sonrasında yürüyememe şikâyetiyle geldiği Özel İmperial Hastanesi’nden yürüyerek ayrıldı.

Gürcistan’da yaşayan Mzıa Janashia (43) 2 ay önce Tiflis’te gerçekleşen doğum sonrası yaşadığı yürüyememe, güçsüzlük, kuvvetsizlik, uyuşma şikâyetiyle geldiği Trabzon’da sağlığına kavuştu.

Doğum sonrası yürüyememe, el ve ayaklarda güçsüzlük, kuvvetsizlik, uyuşma şikayeti bulunan 43 yaşındaki Mzıa Janashia Gürcistan’da yaptırdığı tetkiklerde bir sonuç alamayınca tedavi için Trabzon Özel İmperial Hastanesi’ne başvurdu. Nöroloji polikliniğinde Uzm. Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı muayene ve tetkikler sonucu hastada sinir ucu hasarı “Guillan-Barre sendromu” tespit edildi ve hastanın tedavisine başlanıldı. Ayağa kalktığında yürüyemeyen, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen hastaya uygulanan İVİG tedavisi sonrası hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yapılan tedavi sonucu sağlığına kavuşan hasta Mzıa Janashia başta tedavisini gerçekleştiren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Aydın olmak üzere, sağlık turizmi birimi çalışanları ve tüm hastane personeline teşekkür etti.

Uygulanan tedavi ile bilgi veren Özel İmperial Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Aydın, 5 günlük İVİG tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek “Hastamız 2 ay önce doğum yaptıktan sonra yürüyememe, el ve ayaklarda güçsüzlük, kuvvetsizlik, uyuşma şikâyetiyle polikliniğimize başvurdu. Hasta bize geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi ayağa kalktığında yürüyemiyordu. Ayağa kalktığında 1-2 adım atınca sağa sola düşecekmiş gibi oluyordu. Hastaya yapılan tetkikler ve çekilen EMG sonucunda hastada sinir ucu hasarı “Guillan-Barre sendromu” tespit edildi ve hastanın tedavisine başlanıldı. 5 gün İVİG tedavisi aldı. Tedavi sonucunda hasta desteksiz olarak kendi başına yürümeye başladı” dedi.

Aydın, hastanın tedavisi zamanında yapılmaması durumunda felç yada ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek “ ’Guillan-Barre’ genelde viral bir enfeksiyon sonrası ortaya çıkmaktadır ancak nadir olarak doğum sonrası bayanlarda lohusa döneminde de görülebilmektedir. Sinir sisteminde meydana gelen vücütta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşma, karıncalanmaya sebep olan geçici bir felç halidir. Tedavisi İVİG tedavisidir. Eğer uygun zamanda tedavi edilmezse bu geçici felç hali kalıcı felç haline ve ölümle sonuçlanabilir. Doğum sonrası bayanlarda eğer el ve ayaklarda halsizlik, güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, yürüyememe şikayeti varsa bu hastalığı düşünüp mutlaka bir hekime başvurmalarını tavsiye ederiz” diye konuştu.