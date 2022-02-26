Gürcistan’dan geldi şifayı Trabzon’da buldu

Gürcistan’dan baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle geldiği Trabzon’da beyin tömörü teşhisi konulan 61 yaşındaki hasta başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Baş ağrısı şikayeti, bilinç bulanıklığı ve konuşamama şikayeti bulunan 61 yaşındaki Eteri Pirtskhaladze Gürcistan’da yaptırdığı tetkiklerde bir sonuç alamayınca tedavi için Trabzon Özel İmperial Hastanesi’ne başvurdu. Beyin Cerrahisi Polikliniği’nden Op. Dr. Mahmut Aslan’ın yaptığı muayene ve tetkikler sonucu beyin tümörü tespit edilen hastanın ameliyatına karar verildi. Başarılı tümör ameliyatı sonrası 10 günlük tedavisinin ardından hasta sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyat ile ilgili bilgi veren Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aslan, hastanın 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Hastamız son iki aydır yoğun baş ağrısı, sol kol ve sol bacakta güç kaybı, bilinç bulanıklığı ve konuşamama şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan fiziki muayene ve tetkikler sonucu hastamızın beyninde kötü huylu beyin tümörü tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Ameliyatla tümör temizlendi. Hastamız 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.

Yapılan başarılı beyin tümörü ameliyatı sonucu sağlığına kavuşan hasta Eteri Pirtskhaladze başta ameliyatını gerçekleştiren Op .Dr. Mahmut Aslan olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.