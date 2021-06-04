Gurbetten engellilere uzanan yardım eli

Almanya ve Hollanda’da faaliyet gösteren dernekler tarafından gönderilen 106 adet engelli aracından 15 adedi, Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, engelli bireylerin hayatını daha kolay hale getirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Zorluoğlu, “Bu noktada Engelsiz Yaşam Akademisi’ni Konaklar Mahallesi’nde hizmete açtık. Orada 50’ye yakın engelli çocuğumuz, gencimiz Büyükşehir Belediyesinin binasında birtakım etkinlik ve aktivitelerle eğitime tabi tutuluyor. Yine hayata geçirdiğimiz Engelli Araç Atölyesi’nde şu ana kadar 250’ye yakın aracı tamir ettik. Bu arada bu tamir sürecinde, ihtiyaç duyarsa geçici araç tahsis ediyoruz. Bunlar için de herhangi bir ücret elbette talep etmiyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaptığı bütün çalışmalarda, bu şehrin engelli dostu olması için her türlü özeni gösteriyor. Çalışmaları bizzat ben kontrol ediyorum. İnşallah bu şehri önümüzdeki yıllarda engelli kardeşlerimiz ve aileleri için çok daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

Başkan Zorluoğlu Almanya ve Hollanda’dan 86 tanesi akülü, 20 tanesi de aküsüz olmak üzere engelli araçlarını Trabzon’a getirttiklerini belirterek "Araçlarımızı ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 15 tanesini teslim edeceğiz, zaman içerisinde geri kalanı da peyderpey hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise yaptığı açıklamada, “AK Parti’nin hizmet ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesine şahit oluyoruz. 86 tane elektrikli aracımız, dezavantajlı bireylerimiz için çok önemli. Hepimiz birer engelli adayıyız. Dezavantajlı olmak, hepimizin hayatının bir noktasında olabilecek bir şey. Dezavantajlı bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, yanında olduğumuzu göstermek her zaman şiarımızdır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu güzel hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit ise "Sayın Başkanımızın talimatları ile engelli araçları için tamir atölyesi açtık. 250’ye yakın vatandaşımızın aracını aldık, atölyemizde tamirini bakımını yaptık ve vatandaşımızın evine teslim ettik. Bize ciddi şekilde engelli aracı talebi geldi. Avrupa’daki dernek başkanları ile görüştük. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın bu ihtiyacını anlattık. Onlarla çalışma yaptık. Yaklaşık 40’tan fazla dernekle yaptığımız organizasyonlar sonucunda 106 engelli aracını Trabzon’a getirttik" şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli bireyler adına konuşma yapan Erkan Çalış, kendilerine verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.