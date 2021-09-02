Trabzon’un Akçaabat ilçesinde okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla ‘Gençler Okudukça Akçaabat Okur’ etkinliği düzenlendi.

Akçaabat Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Bayram Taşkın, Akçaabat Halk Kütüphanesi Müdürü Ergün Hancı, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Bugün burada çok güzel ve faydalı bir etkinlikte birlikteyiz. Hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konu olan okuma alışkanlığının daha ileriye götürülmesi adına başarılı bir projeyi başlatıyoruz. Bugün burada ‘Gençler Okudukça Akçaabat Okur’ diyoruz. Bilgi sahibi olmak, belirli bir kültür seviyesine gelmek her insanın ulaşmak isteyeceği bir hedeftir. Kitaplar kültür seviyemizi arttırmanın ve bilgi sahibi olmamızın en etkili aracıdır. Kitaplar bizi bazen düşler ülkesinde masallar diyarına, bazen tarihin içinde önemli bir olaya, bazen de bilim dünyasında önemli bir keşfe sürükler. Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi öğrenilmek isteniyorsa o toplumdaki kitap okuma düzeyine ve kütüphane sayısına bakılmalıdır. Çok okuyan ve kitaplarına değer veren ülkeler genellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan toplumlardır” dedi.

Protokol konuşmalarının yapılması, şiirlerin okunması ve Akçaabat Belediyesi Horon Ekibinin gösterişi ile başlayan program Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün fidan dağıtımı ile sona erdi.