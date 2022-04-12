Genç iftarını öğrencilerle birlikte açtı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Ahmet Yaşar Hocaefendi Öğrenci Yurdu’ öğrencileriyle birlikte iftarını açtı. Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile birlikte iftar saatlerinde yurda gelen Başkan Genç, bir süre öğrencilerle birlikte sohbet etti.

Öğrencilere hangi bölümde okudukları, nereli oldukları ve Trabzon’da yaşamaktan memnun olup olmadıklarıyla ilgili sohbet eden Başkan Genç, “Trabzon’da iki tane devlet, bir tane de özel olmak üzere üç üniversite var. Üniversitelerimizin her biriyle gurur duyuyoruz. Üniversitelerimiz bizim dünyaya açılan kapımız. Yurt dışından da çok sayıda öğrenci üniversitelerimizde eğitim alıyor. Bir nevi üniversitelerimiz yurt dışıyla bir köprü görevi görüyor. Türki cumhuriyetlerden, Afrika’dan, İran’dan ve Arap ülkelerinden gelen yüzlerce öğrenci şehrimizde eğitim görüyor. Burada eğitim alan öğrenciler ilerde hem yurt içinde hem yurt dışında şehrimiz için birer kültür elçisi görevi yürütecek. O nedenle öğrencilerimizin şehrimizle ilgili hissiyatını ve algısını oldukça çok önemsiyoruz. Buradan memnun ve mutlu bir şekilde ayrılmanız bizim en önemli arzumuz” diye konuştu.