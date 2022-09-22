Gazetecileri tehdit eden şahıs tutuklandı

Trabzon’da bir haber portalının ofisine giderek portal yetkilisini tehdit eden iki kişiden biri bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ’Haberlobi’ isimli haber portalında Genel Yayın Yönetmenliği görevini icra eden gazeteci Mehmet Kaplan’ın yanına gelen iki kişi, “Haber yayın politikanızı beğenmiyoruz” diyerek küfürlü cümleler kullanarak Kaplan’ı tehdit etti.

Bu durumun üzerine Gazeteci Mehmet Kaplan, Şehit Akın Çelebi Polis Merkezine giderek iki kişinin kendisini tehdit ettiğini dile getirerek şikayetçi oldu. Gazetecinin başvurusu üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Burada şahıslardan biri tutuklanarak ceazevine gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.