Akçaabat Belediyesi öncülüğünde açılan ‘Temel Fotoğrafçılık Kursu’nda kursiyerler fotoğraf çekme sanatının inceliklerini öğreniyorlar.

Yoğun katılımın olduğu kursta Eğitmen Necdet Bozali tarafından fotoğraf çekme sanatıyla ilgili tüm incelikler detaylı olarak anlatılıyor. Haftanın belirli günlerinde Akçaabat Folklor Derneğinde devam eden ‘Temel Fotoğrafçılık Kursu’nda teorik konuların yanında pratikler de yaptırılıyor. Kursta, fotoğraf makinelerinin özellikleri, iç ve dış donananımı, fotoğrafta ışık, açı gibi konular işleniyor.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sanatın her dalına önem verdiklerini belirterek “Temel Fotoğrafçılık Kursumuzda, eğitmen hocamız teknik bilgilerin yanı sıra dış çekim eğitimi de veriyor. Herkesin kendine özgü bir estetik bakış açısı vardır. Biz, belediye olarak açtığımız bu kursla birlikte insanların bu bakış açısını objektiflere profesyonel olarak yansıtmasına yardımcı oluyoruz. Teknik, teorik ve pratik bilgileri öğrenmenin yanında kursiyerlerimize örnek fotoğrafları inceleme imkanı da sunuyoruz. Bu bağlamda Temel Fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler Eğitmen Necdet Bozali eşliğinde Trabzon Fotoğraf Müzesi’ni ziyaret etti. Kursiyerlerimiz ziyaretlerinde aynı fotoğraf karesinin farklı açılardan teknik ve pratik anlamda yorumlamalarını görmüş oldu. Sanat ve sanatçı şehri olan ilçemizde hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Rutin belediyecilik hizmetleriyle birlikte sosyal hayatı canlı tutmak, pandemi sürecinde maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak sosyalleşmeyi sağlamak, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek belediye olarak görevlerimiz arasındadır“ dedi.