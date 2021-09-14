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Fındıkları kurutmak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü mahallesinde fındıkları kurutmak için çatıya çıkan bir kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

TRABZON 14.09.2021, 17:42
Fındıkları kurutmak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü mahallesinde fındıkları kurutmak için çatıya çıkan bir kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, bugün saat 14.00 sularında ikamet ettiği evinin üzerindeki fındıkları yağmurdan korumak için kapattığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen Yaşar Yılmaz (80) eşi ve yakınları tarafından kaza mahalline çağrılan 112 ambulans ile Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Yılmaz, buradan durumunun ağır olması nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan evli ve 6 çocuk babası Yaşar Yılmaz, yarın Üzümözü mahallesi Mezarlık Boğazı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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