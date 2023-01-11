FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan S.S. isimli şahıs bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.