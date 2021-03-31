Esnaf temsilcileri Vali Ustaoğlu ile pandemi tedbirlerini değerlendirdi

Trabzon’da esnaf temsilcileri Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelerek yeni dönemdeki pandemi tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trabzon Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, Trabzon Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Köksal, Trabzon Tatlıcı, Pastacı ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Bayraktar, Trabzon Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu, Trabzon Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Er, TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

TESOB Başkanı Metin Kara, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni pandemi tedbirleri ve hizmet sektöründeki yeni düzenlemelerle ilgili olarak Vali Ustaoğlu ile görüştüklerini belirterek “Valimiz ilimiz genelindeki uygulamalarla ilgili bizi ve ilgili esnaf odası başkanlarımızı bilgilendirdi. Bundan sonraki düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Denetimler devam edecek. Hızla normalleşmeye dönmek için vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. İşyerlerini kısıtlı da olsa açan esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizden de kurallara itinayla uymalarını istiyoruz. Bu kötü günlerden çıkmak için herkesin desteğine ihtiyaç var” dedi.