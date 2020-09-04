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Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu Projesi’nin yatırım programına alınmasını istediler

ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE-TRABZON DEMİRYOLU PLATFORMU SÖZCÜLERİ M. SUAT HACISALİHOĞLU, ŞABAN BÜLBÜL VE MUSTAFA YAYLALI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

TRABZON 04.09.2020, 10:25
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Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu Projesi’nin yatırım programına alınmasını istediler

Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu Platformu sözcüleri M. Suat Hacısalihoğlu, Şaban Bülbül ve Mustafa Yaylalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolu projesinin son durumunun değerlendirildiği toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolu hattının başta Gümüşhane’deki altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, antimon, barit, kireçtaşı, kil ve kaolen madenlerinin dünyaya rekabetçi fiyatlarla ihraç edilebilmesini sağlayacağına vurgu yapılarak "Mevcut durumda kısıtlı şartlarda Gümüşhane madenlerinde doğrudan yaklaşık 6 bin kişinin çalışmakta, bu hareketten dolaylı olarak 30.000 kişi olumlu etkilenmektedir. Madenlerin lojistiğine demir yolu ile katkı sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rezervlerin hayata geçirilmesiyle 50.000 doğrudan, 200.000 dolaylı istihdam sağlanması, tersine göçle bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin arttırılması hedeflenmektedir. Madencilik faaliyetlerinin ve teknolojisinin de buna bağlı olarak artmasıyla istihdamın ve bölgenin ihracattan elde edeceği gelirin yükselmesi, bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak, rekabet gücü artacaktır. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 2016 yılında Erzincan’da yaptığı konuşmada ’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti’ olarak nitelediği, 100 yılı aşkın süredir beklenen Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolunun 2023’e kadar yapılacağını müjdelemiştir. Sayın Yıldırım konuşmasında ayrıca projenin özelliklerine de vurgu yaparak, ’Erzincan’a demir yolu getirdik. Şimdi Trabzon’u Erzincan’a oradan Orta Asya’ya ve Avrupa’ya bağlayacağız. Erzincan - Trabzon demiryolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demir yolunu 2023’e kadar biz yapacağız. Hayırlı olsun. 2 tünel var ve her biri 23 kilometre. Zigana’nın altından giriyor, Gümüşhane’den çıkıyor. Zor diye bırakıp kaçacak halimiz yok. Zor olan hemen yapılır. İmkânsız olan biraz zaman alır’ ifadeleriyle bölgemizi heyecanlandırmıştır. Bölgemizi ileriye taşıyacak projelerde her zaman büyük desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise 2018 ve 2019 yıllarında Trabzon’da yaptığı konuşmalarda, ’Trabzon-Erzincan arasında yapacağımız yeni demir yolu şehrimizin cazibesini artıracak bir projedir. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren projemizi hayata geçirerek hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Bu hattın etüt çalışmaları devam ediyor’ ifadelerini kullanarak bizlere en büyük müjdeyi vermiştir" hatırlatmasında bulunuldu.

"Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu; başta Gümüşhane’nin ve bölgenin Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak değerli madenlerinin dünya ile en verimli lojistik entegrasyonunu sağlayacaktır" denilen açıklamada "Bölgedeki istihdamı, katma değeri, ihracatı artırarak Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde üretilen ticarete konu ürünleri Erzincan üzerinden en hızlı şekilde deniz yoluyla buluşturacaktır. Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demiryolunun bölgemiz için katma değer sağlayacak, orta ve yüksek teknoloji ürün üretilecek olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne, buradan da Rize Lojistik Merkezi’ne bağlanması, böylece bölgenin Pekin’den Londra’ya kadar olan Demir İpekyolu’na entegrasyonu hedeflenmektedir. Tüm bu nedenlerle, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolu hattının yapım işinin ivedilikle tamamlanıp hayata geçirilmesini, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokan, her zaman asrın en büyük projelerine imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli bakanlarımızdan beklemekteyiz. Temmuz 2018’de ihalesi yapılan ’Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolu (altyapı) etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık’ hizmet alım işinin proje kısmı tamamlanmış ve idareye teslim edilmiştir. Artık Erzincan - Gümüşhane-Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınması ve yapım ihalesi tarihinin müjdesini de tüm bölge halkı ve iş dünyası olarak bekliyoruz" ifadelerini yer verildi.

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