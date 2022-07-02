Engelli Ramazan’ın asansör çilesi

27 yaşındaki engelli Ramazan Taşkın, kirada oturdukları binada asansör olmadığı için dördüncü kattaki evlerine merdivenlerden sürünerek çıkıp iniyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Taşkın ailesi, asansörlü ve giriş kat kiralık ev bulamadıkları gerekçesiyle asansörü olmayan bir binanın dördüncü katına taşındı. Binada asansör olmaması, İsmet (57) ve Sevim(57) Taşkın çiftinin çocukları Ramazan Taşkın için tam bir çileye dönüştü. Evde sıkıldığı için dışarıya çıkmak isteyen engelli genç, dört kat aşağı inip çıkmak zorunda kalıyor. 100 kilodan ağır olan Ramazan Taşkın’ı sırtlarında taşıyamadıklarını belirten aile, çocuklarının merdivenden inip çıkarken yaralandığını söyledi.

Sandalyesini çaldılar

Ramazan Taşkın’ın babası İsmet Taşkın, "Asansörlü daireleri kiralık olarak vermediler. Aşağı inip çıkması eziyetli oluyor. Yarın biz ölüp gideceğiz en azından bu çocuğun rahat girip çıkacağı bir yer olsun. Akülü bir araba istiyoruz. Tekerlekli sandalyeyi sürerken elleri soyuluyor. Daha önce oturduğumuz yerde tekerlekli sandalyesi çalındı. Şimdi burada sandalyesini dışarıda bırakamıyoruz. Küçükken sırtımızda taşıyorduk ama şimdi 100 kilonun üzerinde taşıyamıyoruz. Mecbur kendi inip çıkıyor" dedi.

Aşağı inmek istiyor

Oğlunun çok fazla zorluk yaşadığını belirten Ramazan Taşkın’ın annesi Sevim Taşkın, "Sabah kahvaltıdan sonra aşağı inmek istiyor. Ama inip çıkması zor. Bizim inip çıkıyoruz ama onun için çok zor. Giriş kat veya asansörlü bir eve taşınsak iyi olur" diye konuştu.