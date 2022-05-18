banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...

Emniyet Müdürü Aydoğan, şampiyonluk maçındaki ‘Trabzon Kaması’nı anlattı

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçı sonunda uyguladıkları ‘Trabzon kaması’ yönteminin Türkiye’de bir maç sonu ilk kez uygulandığını ve bir sorun yaşanmadan maça gelen binlerce insanın sevincini yaşamasını sağladıklarını söyledi.

TRABZON 18.05.2022, 13:13
Emniyet Müdürü Aydoğan, şampiyonluk maçındaki ‘Trabzon Kaması’nı anlattı

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçı sonunda uyguladıkları ‘Trabzon kaması’ yönteminin Türkiye’de bir maç sonu ilk kez uygulandığını ve bir sorun yaşanmadan maça gelen binlerce insanın sevincini yaşamasını sağladıklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek, Trabzonspor’un şampiyonluk sürecindeki kutlamalara ilişkin bilgi verdi. Medical Park Stadı’nın ambiansının çok güzel olduğunu, Trabzonspor taraftarlarının futbol kurallarını çok iyi bildiğini belirten Aydoğan, şehirde futbol kültürünün üst düzeyde olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının son anlarında, taraftarların yanlışlıkla sahaya girdiğini, ancak bunu farketmelerinin ardından da aynı hızla tribünlerine geri döndüğünü dile getiren Aydoğan, "Taraftarların sahaya girmesi, çıkması, hakemin maçı bitirdikten sonra on binlerin tekrar sahaya inmesi, hiç kimsenin burnunun kanamaması, aynı zamanda şunu gösteriyor; Trabzon organize toplum. Biz de tedbirimizi aldık. Ancak insanlarımızın organizasyon kapasitesi, planlama gücü ve kişisel sorumluluklarını biliyor olması, 70 bin kişinin o meydanlarda toplandığında bile, kimsenin burnunun kanamadan kutlama yapması buna örnektir. Ben çok saygı duydum gerçekten. Bu kutlama tüm dünyaya örnek oldu" diye konuştu.

"Trabzon için müthiş bir tanıtım, reklam da oldu"

Aydoğan, şampiyonluk sürecinde ve kutlamalarında hiçbir vaka olmamasının büyük bir başarı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu konuda hiçbir vaka olmaması büyük bir başarı. Bu neyi gösteriyor? ’Karadeniz insanı zordur’ diyorlar. Aslında hiç de zor değil. İnsanlar havaya ateş etseydi, düşünebiliyor musunuz kent meydanında, sahada, deniz kutlamalarında neredeyse metrekareye 4 kişi düşüyor, Allah korusun yorgun mermi kaç kişiye denk gelirdi? Ancak bu yapılmadı. Karadeniz zor bir yer değil. Karadeniz’de, bireysel enerjiyi sinerjiye çevirecek üst akıl; bürokrasi, siyaset, spor camiası, STK’lar hep birlikte buna sahip olduğunda, ortaya güzel şeyler çıkabiliyor. Burada onu gördük. Maç esnasında herkes sükunet içinde bu işi gayet güzel götürdü. Biz de belediyemizle birlikte ’Maç sürecinde ve kutlamalarda, taraftarlarımızın ilgi odaklarını birkaç bölgede lokalize edelim.’ dedik. O da çok güzel oldu. Bütün dünyaya bu iş nasıl yapılır, Trabzon şehri onu gösterdi. Trabzon için müthiş bir tanıtım, reklam da oldu."

"Türkiye’de ilk defa yapıldı. Normalde koridorlar oluşturuluyor ama biz tünel önünde Kama düzeni’ni yaptık"

Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak ’Trabzon kaması’ denilen yöntemle, Antalyaspor maçının ardından yaşanan karmaşanın önüne geçmelerine ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye’de ilk defa yapıldı. Normalde koridorlar oluşturuluyor ama biz tünel önünde ’Kama düzeni’ni yaptık. Sağ ve sol yedek kulübelerinin bulunduğu yerden VAR’ı ve tüneli içine alıp, orta sahaya doğru bir hipotenüs oluşturduk. İçeriye futbolcular gelsin diye hipotenüsün ağzı açık bıraktık. Ancak yanlardan gelen futbolcular ve teknik heyeti de içine aldık. O nedenle güvenli bir ortam oluştu orada. Bir de taraftarlarla birlikte polis ve özel güvenlik de, sahaya çok hızlı girince güzel bir görüntü oluştu. Bizim yaptığımız o tatbikat/eğitim taraftarların ilk etapta yanlışlıkla sahaya girmesi esnasında işe yaradı. Biz normalde maç sonunda taraftarların aşırılık yapmamak kaydıyla sahaya girişlerine izin verecektik. Ancak yaptığımız tatbikat, yanlışlıkla sahaya girilmesi esnasında futbolcuların korunması bağlamında iyi oldu."

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
parçalı az bulutlu