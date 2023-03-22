Ekim: “Ortamahalle’yi her yönüyle gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarf ediyoruz”

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin en önemli turizm noktalarından biri olan tarihi Ortamahalle’yi her yönüyle gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ın en önemli turizm noktalarının başında yerini alan Ortamahalle’nin Osmanlı dönemine ait evleri, konakları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla mahalle ölçeğinde korunarak günümüze kadar ulaştığını hatırlattı. Ekim "Ortamahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetleri de bünyesinde barındırmıştır. 16 yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar artan Türk kimliğine rağmen Ortamahalle’de (Rum-Ermeni-Türk) çok kültürlü bir yaşam hakim olmuştur. Bu vesileyle Ortamahalle’de birçok tarihi yapı oluşmuştur. Antik Roma, Bizans ve Osmanlı’dan günümüze kadar yaşamış bütün kültürlerin izlerini taşıyan tarihi Ortamahalle’nin büyük bir bölümü 1988 yılında ‘Kentsel Sit Alanı’ olarak tescil edilip koruma altına alınmıştır. Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde Ortamahalle’de günden güne tarih ve kültür turizmi gelişmiştir; gelişmeye de devam etmektedir” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim şehrin turizmine katsı sağlamak için Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma çalışmasının büyük önem arz ettiğini ifade ederek “Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile restorasyonu yapılan tarihi Orta Mahalle’nin geçmişten günümüze gelen değerli, özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur. Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma projemisiyle; tarihi konak ve yapılar aslına uygun olarak restore edildi; mahallenin sokaklarında bulunan tarihi yapıların cepheleri iyileştirildi; yol ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı; sokak kaplamaları ve aydınlatma elemanları mevcut dokuya uygun olacak şekilde yenilendi; sosyal donatılarda yenileme çalışmalarının 1. etabı tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan mali destek oranında Ortamahalle’de 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarında 15 tescilli yapının ve 1. etabın içerisinde 2. etabın alanına kalan 4 tescilli yapının restorasyonu ile birlikte toplamda 19 tescilli ve 11 tescilsiz yapının restorasyonu tamamlandı. Ayrıca bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda da iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ortamahalle’de 2.Etap Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları kapsamında 12 tescilli ve 20 tescilsiz yapının restorasyonu için proje çalışmaları tamamlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderildi. Projelerin onaylanması halinde Tarihi Ortamahalle’de 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak. Ortamahalle’nin önemli tarihi çekim merkezlerinden biri olan ST. Michael kilisesi de restore edilerek ‘Ortamahalle Müzesi’ adıyla Akçaabat turizmine kazandırıldı” diye konuştu.

İlçedeki Pulathane Bulvarı’nın tamamlanması ile hem Akçaabat’ın hem de Ortamahalle’nin ulaşım ve trafik sorunun çözüleceğine vurgu yapan Ekim “Pulathane Bulvarı’nda kavşakların yapımı ve bağlantı noktalarının tamamlanması çalışmaları hızla devam ediyor. Pulathane Bulvarı tamamlandığında şehir trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacak ve tarihi Ortamahalle’ye ulaşımın kolaylaşacak. Ayrıca Ortamahalle’ye ulaşım konusunda projesini tamamladığımız bir de teleferik hattımız var. Akçaabat Sahilinden başlayıp Ortamahalle’ye kadar teleferikle gidilebilecek. Projesi ve kamulaştırmaları tamamlandı, yatırımcısını bekliyoruz. Bu projemiz de hayata geçince Ortamahalle’nin gerçekten turizmden hak ettiği payı alacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ortamahalle’nin sokaklarının; geçmişinin ve tarihi dokusunun gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel yaşama ilişkin özelliklerinin şehrin turizmine kazandırılması için gayretle ve titizlikle çalıştıklarını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Tarihi mahalledeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ortamahalle kentsel sit alanı, ilçemiz için nitelikli bir turizm alanı kimliği kazanacaktır. Tarihsel kent dokusunun en canlı örneği olan Ortamahalle’de kültür mirasının, süregelen yaşamın korunması ve Ortamahalle Türk Yaşam Kültürü’nün gelecek kuşaklara aktarılması her Akçaabatlının ve idarecilerin görevi olmalıdır” şeklinde konuştu.