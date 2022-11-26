‘Düzköy Pazaryeri ve Otopark Projesi’nin temeli törenle atıldı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde önemli bir ihtiyacı giderecek olan ‘Pazaryeri ve Otopark Projesi’ için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzköy Kaymakamı Uğur Salaş, Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara ile davetliler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projeyi 2024 yılının başında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Yine benzer bir mevsimde seçim çalışmaları için Çayırbağı’na gelmiştik. Burada sizlerin çayını, kahvesini içmiştik. Güler yüzünüzle, sevginizle karşılaşmıştık. Yine burada sizler otopark ve pazaryeri ihtiyacının olduğunu bizlere ilettiniz. Biz de eğer seçilirsek sözümüz olsun demiştik. İşte şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden bu güzel tesis, Düzköy’ümüze Çayırbağı’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Seçimlerden önce her gittikleri ilçede, Büyükşehir Belediyesinin sadece Ortahisar’a hizmet eden bir belediye olmayacağını söylediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bizim dönemimizde Büyükşehir Belediyesi Trabzon’un 18 ilçesine 708 mahallesine adil ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet götürecek demiştik. Bugün yaklaşık 3.5 yıl sonra memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu iddiamızı gerçekleştirme noktasında çok önemli adımlar attık. Tonya’dan Şalpazarı’na, Beşikdüzü’nden Akçaabat’a, Düzköy’e, Of’tan Hayrat’a, Araklı’ya, Sürmene’ye, Arsin’e, Yomra’ya kadar Trabzon’umuzun bütün ilçelerine irili ufaklı projelerle, gerek kırsal mahallelerdeki çalışmalarla, gerek ilçe merkezlerinde hakikaten çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.