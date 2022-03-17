Doğu Karadeniz’de kış

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde devam eden kar yağışı sebebiyle 402 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 402 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz’de etkisini sürdüren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, ekipler kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin’de merkez ilçede 17, Ardanuç’ta 27, Borçka’da 36, Murgul’da 10, Hopa’da 5, Kemalpaşa’da 4, Şavşat’ta 29 ve Yusufeli’nde 9 köy olmak üzere toplam 149 köy yolu kar nedeniyle kapanırken, Rize’de ise 73 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane ‘de 39 köy yolu ulaşıma kapanırken, 12 araç 22 personel ile karla mücadele çalışması yapılırken, Giresun’da ise 10 ilçede 105 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon’da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 mahalle yoluna ulaşım sağlanamazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 185 personel ve 102 iş makinesi ile kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.