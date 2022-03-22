Doğu Karadeniz’de kapalı köy yolları açılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 180 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 9, Borçka ilçesinde 7, Şavşat ilçesinde 12 ve Yusufeli ilçesinde 7 olmak üzere toplam 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da 12 ilçede 108 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise merkezde 7, Kürtün ilçesinde 12 ve Şiran ilçesinde 3 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentte 20 araç 40 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize’de Ardeşen ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 3 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon’da ise kapalı köy yolu bulunmuyor.