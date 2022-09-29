Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Toplantısı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin Eylül Ayı Encümen Toplantısı Ortahisar Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekteri Mehmet Şentürk katıldı.

Başkan Genç, bu tür toplantıların komşu il ve ilçe belediyelerinin proje ve faaliyetler konusunda koordineli hareket ederek işbirliği yapması noktasında oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Genç, toplantı sonunda iştirak eden belediye başkanlarına isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması ile çeşitli hediyeler takdim etti. Genç, ayrıca Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı’nın 2022 Teknofest’te şampiyonluğu elde ettiği ve belediye binası önünde sergilenen ‘Fırtına A’ isimli roketi tanıtarak birlik üyelerini bilgilendirdi.

Ortahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Selim ise birlik üyesi belediye başkanlarına açıldığı günden beri turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan Trabzon Akvaryum’u gezdirdi. Akvaryumun bütün ünitelerini gezen ve balıkları kendi elleriyle besleyen birlik üyesi belediye başkanları da projeye hayranlıklarını ve memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Genç’e teşekkür etti.