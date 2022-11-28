Dernekpazarı ve Çaykara’nın organik havza hedefi

Çaykara ve Dernekpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇAYDER) yöneticileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı M. Şadan Eren’i ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Çaykara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan, Çayder Kadın Kooperatifi Müdürü Betül Çakır, kooperatif üyeleri ve işadamı Hasan Okur, TTSO’yu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. TTSO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette yaklaşık 11 ay önce kooperatifin kurulduğunu belirten Hasan Okur, “400 kadınla işbirliği halinde çalışıyoruz. 100 kadının Çiftçi Kayıt Sistemi’ne girişini yaptık. Hedefimiz Dernekpazarı’ndan yukarı olan bölgeyi organik havza ilan ettirmek. Organik sertifika süreci başlattık. 18 köyde kadınlara eğitim verdik. 35 çeşit ürünün denemesini yaptırıyoruz. Salep, safran, ligarba, aronya, blueberry gibi katma değeri yüksek ürünlerin organik üretim denemelerini yapıyoruz. Mısır, kabak, fasulye gibi geleneksel ürünleri de organik üretime döndürüyoruz” dedi. Okur, doğada ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirilebilecek bitkiler tespit ettiklerini de vurgulayarak, “Bölgemiz endemik bitki türü bakımından çok zengin. Bu bitkileri kadınlarımız topluyor. Bunların da değerlendirilmesi için projelerimiz var. TTSO’nun da projelerimize destek olmasını bekliyoruz. Üretim, paketleme, kurutma gibi tesislerimiz için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca kargo ile ürünlerimizi her yere gönderebiliyoruz” ifadesini kullandı.

Çayder Kadın Kooperatifi Müdürü Betül Çakır ise, “Çaykara ve Dernekpazarı’nda emektar kadınlarımızın ürettiği yöresel organik ve doğal ürünlerimizin tüm Türkiye’ye ve dünyaya sürdürülebilir ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Çayder, Çaykara ve Dernekpazarı’nda yaşayan, emeğini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan kadınların kurduğu bir dernek. Bu zor coğrafyaya ait ekonomik değeri yüksek, keşfedilmemiş, doğal ve organik ürünleri tüketiciye sunmayı ve aile ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de, kadınların üretime ve istihdama katıldığı her girişime destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, “Güvenli ve sağlıklı gıda her geçen gün daha önemli hale geliyor. Bu konuda yaptığınız çalışmalar nedeniyle tüm kadınlarımızı kutluyorum. Yaygınlaştırılması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yapay ışıkla topraksız tarım uygulamalarını da denemenizi tavsiye ediyorum. 12 ay boyunca organik ürün alınabiliyor. Köylerde kullanılmayan eski ahırları bu amaçla üretim yerlerine dönüştürebilirsiniz. İhtiyaç olan enerji de güneş enerjisinden sağlanabilir. Bu konuda size destek olabiliriz” dedi.