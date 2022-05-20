Deniz Kazasında şehit olan 38 vatandaş anıldı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde “Mayıs Yedisi Şenlikleri” kapsamında 20 Mayıs 2000 tarihinde deniz kazasında hayatlarını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

İlçe sahilindeki Deniz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreni ölenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Tören sırasında anıt önüne üzerinde elim kazada hayatını kaybedenlerin fotoğrafların bulunduğu pano vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Törende konuşan Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Bugün Mayıs ayının 20’si. Eski takvimle beraber 7 Mayıs olarak yani Mayıs Yedisi olarak bilinir. Büyükliman bölgesinde vatandaşımız hayvancılık ile geçindiği için hayvanları o yönden önemlidir. Hayvancılık için Karadeniz yaylalarında zengin floraya sahip yaylalarımız geçim kaynağımızdır. Bölge halkımız kendileri için çok önemli olan hayvanlarını yayla göçü öncesi süslerler ve Ağasar Deresi’nin deniz ile birleştiği yerde yıkayarak dualar edilir dilekler tutulur. Buradaki amaç denizde yıkanan hayvanların et, süt ve döl veriminin artacağı ve hastalıklardan korunacağı yönündedir" dedi.

2000 Yılında deniz kazasında ölen vatandaşları rahmetle andıklarını belirten Başkan Uzun, 2000 yılında kontrolsüz olarak denize açılan halkımız maalesef Beşikdüzü tarihinde çok acı bir sayfa açmıştır. 38 deniz şehidimizi anmak için burada toplandık. Ölen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardında Liman mevkiinde elim kazada vefat edenlerin anısına denize çelenk bırakıldı, sahilde bulunan Mavi Karadeniz adlı geminde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Öte yandan ‘Mayıs Yedisi’ geleneğini yaşatmak için yaylaya çıkacak inekler denizde yıkandı. Mayıs 7’si ismini 20 Mayıs’ın Rumi takvime göre Mayısın 7’sine denk gelmesinden alıyor. Karadeniz’in bazı bölgelerinde sürdürülen geleneğe göre, hayvanlar, kıyı kesiminde akarsuyla denizin birleştiği yerde, iç kesimlerde ise ırmaklarda yıkanıyor. Geleneğe göre hayvanları özellikle deniz suyu, denize ulaşılamıyorsa ırmak suyu ile yıkamanın, yaylalara çıkmadan önce onlara sağlık, güç ve enerji vereceğine inanılıyor. Bu uygulamanın aynı zamanda, yaz aylarını yaylalarda geçirecekler için sonbahara kadar denizle bir vedalaşma anlamına geldiği de belirtiliyor.