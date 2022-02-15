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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Çıkan yangında hayatını kaybetti
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
TRABZON 15.02.2022, 14:33
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sezgin Akdeniz’e (58) ait Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet mahallesindeki evde dün gece saat 23.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evli ve 1 çocuk babası Sezgin Akdeniz hayatını kaybetti. Sezgin Akdeniz’in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yapılan otopsinin ardından cenazesi bugün Nefsişarlı mahallesinde kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.