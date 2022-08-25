Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver Uzungöl’e bir ziyarette bulundu

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl’ün imar planı sorunu çözüm bekliyor. Bu çerçevede sorunu çözmek, konunun paydaşları ile sorunları konuşmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver Uzungöl’e gelerek incelemelerde bulundu.

Son yılların en yoğun turist hareketliliğini yaşayan Uzungöl’e beraberinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanı Şule Durgut Öztürk, Trabzon Çevre Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile birlikte gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz ve Uzungöl Platformu Koordinatörü Abdullah Özen ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Uzungöl’ün imar planı ile ilgili taleplerin yeniden değerlendirilmeye alınacağı belirterek kendilerine imar planı ile ilgili gelen her talebin karşılanmasının mümkün olmayacağını söyledi.