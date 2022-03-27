Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirdi

Trabzon’un Çaykara ve Dernekpazarı’nda yaşayan kadın girişimciler Çaykara Dernekpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında güçlerini birleştirdi.

Çaykaralı iş insanı Hasan Okur ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan’ın destekleri ile kurulan kooperatifin başkanlığına Hacer Kuvvetli getirilirken, Çaykara Zeki Bilge İlkokulu Sınıf Öğretmeni Gülay Yazar ile Öğretmenler Betül Çakır ve Ayşegül Sayar, 2-3 aylık çalışma ile köy köy gezerek kapı kapı köy kadınlarına kooperatifin amacını ve detaylarını paylaştı. Köy kadınlarının olumlu geri dönüşleri ile karşılaşan ekip çalışmalarını bitirip resmi işlemleri gerçekleştirerek bir zoru başardı.

Kooperatif Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde yaşayan, emeğini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan üretici kadınların bölgedeki zor coğrafyada, kısıtlı imkanlar ile geleneksel olan doğal ürünleri üretmeyi hedefliyor. Gerçek anlamda emeklerinin görülmediği, ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulmadığı ve ürünlerinin değerini bilen insanlara ulaştıramadıklarını düşündükleri için güçlerini kurdukları kooperatif ile birleştirmeyi amaçlayan kadınlar, ilk toplantılarını Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda gerçekleştirdi. Salonun dolup taştığı ve salona giremeyenlerinde ilave derslik ek alanlardan dinleme fırsatı bulduğu tanıtım toplantısına yaklaşık 400 kadın girişimci katılım sağladı.

Kooperatif bünyesinde süt ve süt ürünlerinden tıbbi ve aromatik bitkilere, bahçe ürünlerinden yerel meyve türlerine, hamur işlerinden ahşap ve dokuma ürünlerine kadar çok sayıda yöresel değerlerin üretilerek ekonomiye kazandırılması planlanıyor.