Büyükşehirden sahipsiz canlara özel etkinlik

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ‘Sokak Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla sahipsiz canların durumuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, büyük ilgi gören etkinlikte hayvanseverleri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü münasebetiyle örnek bir etkinliğe imza attı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Ayasofya sahilinde bulunan ‘Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Manolis Siopis ve eşi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, TRAHAYKO ve ÇEVHAYKO dernek başkanları, üyeleri, ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile genç gönüllü dernekleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik alanında hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Biz onların da belediyesiyiz” anlayışıyla sahipsiz canlara özel ilgi göstermeye devam ediyor. Sokak Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, “Sevimli dostlarımız bizim için çok kıymetli. 3 yıllık görev süremiz içerisinde sahipsiz hayvanlara yönelik hayvan barınağımızda laboratuvar, röntgen, ultrason ve yeni doğan ünitesi gibi tıbbi cihazlarla iyileştirmeler yaptık. Elbette ki bunu asla bir yeterlilik olarak görmüyoruz. Bu noktada rehabilitasyon merkezimizin yan tarafına doğal yaşam alanı oluşturmak için de projemiz var. İnşallah hayvansever derneklerimizle el ele vererek sahipsiz canlara dönük çok daha etkili çözümleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz onların da belediyesiyiz anlayışıyla çalışmaya ve sevimli dostlarımızın her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.