Büyükşehir’den çiftçilere ‘toprak analizi’ çağrısı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren ve Yalıncak yerleşkesinde bulunan Toprak Analiz Laboratuvarı, sadece Trabzon’un değil, bölgenin ihtiyacını karşılıyor. Laboratuvara başta Trabzon olmak üzere, Giresun, Artvin, Rize’deki fındık ve çay bahçelerinden, Gümüşhane’deki ceviz bahçelerinden ve Bayburt ile Erzurum’daki buğday tarlalarından toprak numunesi gönderiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, 2020 yılında tanıtım ve çiftçi eğitim faaliyetler sonucu, bin 136 toprak numunesi laboratuvarlarda analiz edildiği belirtilerek “Toprak Analiz Laboratuvarımız ile çiftçilerimizin yetiştirdikleri bitkilerin hangi besin elementlerine ihtiyacı olduğunu ortaya çıkaran, bu sonuçlara göre de topraklarına hangi gübreleri hangi dozda uygulayacaklarını belirleyen önemli bir hizmeti sunmaktayız. Böylelikle gereksizce toprağa yapılan uygulamaların önüne geçilerek, kaynak israfı önlenmekte, toprak ve su kaynakları, potansiyel tarımsal kirliliğe karşı korunmaktadır. 2020 yılında tanıtım ve çiftçi eğitim faaliyetlerimiz sonucu, bin 136 toprak numunesi laboratuvarımızda analiz edilmiş ve çiftçilerimize gübre tavsiyesinde bulunulmuştur” denildi.

Gübreleme verim ve kaliteyi etkiliyor

Açıklamada gübrelemenin verim ve kaliteyi artırdığı vurgulanarak “Fındığın ülkemiz genelinde değer kazanması nedeniyle, birim alandan elde edilen verimin önemi daha da artmış durumdadır. Üreticilerimizin fındık, çay vb. bahçelerinden toprak numunesi alarak, Büyükşehir Belediyemize ait Toprak Analiz Laboratuvarı’na getirmelerini istiyoruz. Çünkü birim alandan elde edilecek verimin artması; bahçelerin zamanında, doğru ve uygun dozda gübrelenmesi ile mümkündür. Bölgemizde fındık bahçelerinin yaşlanması, budama, gübreleme ve zirai mücadele gibi bakım faaliyetlerinin yeterince yapılmaması gibi sebeplerle fındık verim ortalaması, dekara 80-90 kilograma kadar düşmüştür. Verimi, toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme, tekniğine uygun budama yöntemleriyle 200 kg/dekar ve üzerine çıkarmamız mümkündür” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada toprak numunelerinin nasıl alınması gerektiği belirtilerek, “Toprak örnekleri bahçe, tarla veya seranın genişlik ve genel durumuna göre ‘S’, ‘U’ veya ‘Z’ şeklinde dolaşılarak alınmalıdır. Toprak üst yüzeyi otlardan temizlendikten sonra V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında 0-30 cm derinliğinde bir toprak dilimi alınır. Parselin büyüklüğüne göre 3-5 numune birbiri ile güzelce karıştırılıp harmanlandıktan sonra, 1,5-2 kg. kadar tek bir numune olacak şekilde, bir naylon veya bez poşete konularak laboratuvara bizzat çiftçi tarafından getirilerek teslim edilir. Toprak numunesi, tarla veya bahçeyi iyi temsil etmelidir. Tarlanın rastgele her yerinden toprak numunesi alınmaz. Harman yeri veya hayvan yatmış yerler, daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş yerler, sap, kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yerler, hayvan gübresinin bulunduğu yerler, tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları, dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları, yol kenarları, eski çit yerleri gibi yerlerden numune alınmaz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde, “Getirilen toprak numunesinde, numune sahibinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, numunenin alındığı alanın ada ve parsel numarası gibi bilgiler yer almalıdır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan alanlardan gelen numuneler için 25,00 TL, il dışından gelen her bir numune için ise 90,00 TL ücret alınmaktadır. Daha detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerimiz, 0 462 224 61 61 nolu santral üzerinden 4212 dahili hattan bizlere ulaşabilirler” denildi.