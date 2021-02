Büyükşehir, bölgesel kalkınma toplantısına ev sahipliği yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nın 3’üncüsü, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkutlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Dr. Muhammet Adak, Kalkınma Ajansı Daire Başkanı Caner Meydan ve Belediyeler Birliğine üye olan belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerine Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ederek çok özel bir bölgede olduklarını söyledi. Başkan Şahin, “Karadeniz Bölgesi bizim açımızdan çok önemli. Karadeniz insanının yakından tanıma fırsatım oldu. İlk evlendiğimde geldiğim yer Trabzon’du. Öncelikle bu güzel ev sahipliğiniz için gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıların önemli bir amaca hizmet ettiğini belirten Başkan Şahin, “Bir yıl önce bize bir maske takıp görünmeyen bir mikropla mücadele edeceğimizi söyleseler inanmazdık. Gereğini yaparsak dünyayı cennete dönüştürebiliriz. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya beşten büyüktür’ diyor. Yani haklının güçlü olduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. O nedenle bugün buradayız. Karadeniz tek başına her yönden çok büyük fırsatlar veriyor. Bu şehrin imkânlarını iyi kullanmamız lazım. Artık bölgesel kalkınma var. Bir şehre gitmişken artık bölgeyi dolaşıyorsunuz. Bizim Karadeniz’i bir bütün olarak görüp akıllı yatırım ve akıllı gıdayı gündemimize almamız gerekiyor. Bizi birleştiren ortaklıklar üzerinden bölgemizi kalkındırmak, ülkemizi cennete dönüştürmeliyiz. Yapabilir miyiz, yapabiliriz. Bu anlayışla şehirlerimizi imar etmek durumundayız. Her şeyin başı insan. Şehirlerimiz için yapacak çok işimiz var. Demokrasi ve kalkınma yerelde başlıyor. O yüzden Türkiye Belediyeler Birliği olarak Karadeniz’in ve Karadeniz insanının emrindeyiz” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Daha çok bölgelerin rekabetinin, şehirlerin rekabetinin ön plana çıktığı bir dönemde alanında yetkin birçok yerel ve ulusal aktörün katılımıyla pandemi sonrası yerel ve bölgesel kalkınma ana temalı bu organizasyonun Trabzon’da yapılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantının ilimizde gerçekleşmesini temin eden TBB’ye ve değerli Başkanı Fatma Şahin’e yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyada yerelleşme eğilimi var

Son dönemde dünyada yerelleşme eğilimi olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Son 30-40 yılın iki temel eğilimine baktığımızda, bunlardan biri küreselleşme denen köklü bir değişim. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve dünyayı adeta küçük bir köy haline getiren bir büyük eğilim. Halen daha bütün dünya ve ülkeler bu küreselleşme eğiliminin etkisi altında. Bu süreç tüm toplumların sosyo ekonomik ve kültürel hayatlarında büyük dönüşümlere yol açıyor. Kamu yönetimine ilişkin kavram ve değerler de bu süreçten etkileniyor. Son yıllarda küreselleşme ile birlikte çok bariz bir şekilde müşahede ettiğimiz bir eğilim de tüm dünyada bir yerelleşme eğilimi var. Bir taraftan merkezde bir güç var ama bir taraftan ülkeler bu gücü yerele doğru yatay olarak sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve özel sektöre doğru dağıtma eğilimi içerisinde. Esasında globalizasyon ve yerelleşme sanki birbirine zıt gibi görünse de bu iki kavramın birbirini tamamladığını daha iyi anlıyoruz” dedi.

“Pandeminin en az zararla atlatılması için yerel yönetimlerin gücünü bir kez daha müşahede ettik” diyen Zorluoğlu, Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetildiğini söyledi.

Zorluoğlu, “Ülkemizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Merkezi irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ta başından itibaren çok iyi şekilde örgütlendi. Gerekli kurumları kurdu, gerekli kararları aldı ve bunların uygulanması için yerele ciddi bir çerçeve çizdi. Bu başarılı uygulamanın diğer tarafından da yerel var. Valilikler ve kaymakamlıkların yerelde merkezin aldığı kararları etkin bir şekilde uygulama noktasında çok özverili çalıştıklarını, yine taşra teşkilatlarının büyük gayret gösterdiklerini hep beraber gördük. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Valiliklerin yanında yerel yönetimlerimiz de bu süreçte çok etkin şekilde mücadele etti. Pandeminin en az zararla atlatılması için yerel yönetimlerin gücünü de bir kez daha müşahede ettik” diye konuştu.

Turizm konusunda gayretle çalışıyoruz

Her şehrin kendine has özellikleri olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Her şehrin diğerine göre avantajları dezavantajları var. Bu manada şehirler ve bölgeler kendi özelliklerine göre bir bölgesel perspektif belirlemek zorundalar. Bugün Trabzon özellikle son yıllarda turizm hamlesi ile öne çıkıyor. 2000’li yılların başında birkaç bin yatak kapasitesi varken, bugün resmi rakam 40 binin üzerine çıkmıştır. Trabzon’da her ne kadar geçen yıl pandemi nedeniyle sayı düşmüşse de 2019 yılında 600 binin üzerinde yabancı turist söz konusudur. Yerli turistlerle bu rakam 2 milyona yakındır. Doğal güzellikleri, tarihi mekanları itibarıyla Trabzon’un turizm anlamında daha da öne çıkabilecek bir şehir olduğunu görmemiz gerekiyor. Sayın Valimizin riyasetinde geldiğimiz günden itibaren Trabzon’da turizmin geliştirilmesi, tek elden yönetilmesi ve birçok destinasyonun altyapısının geliştirilmesi noktasında çok büyük gayretler gösteriyoruz. Epey mesafeler de kat ettik. Önümüzdeki yıllarda bu manada istihdama da katkı sağlayacak turizm anlamında çok büyük mesafe kat edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Önemli adımlar atıldı

Karadeniz Bölgesi’nin Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya pazarlarına oldukça yakın bir bölge olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Deniz yolu, kara yolu ve hava yolu noktasında rahat ulaşım imkânları olan bir bölgeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon kongresinde tekrar ifade ettiler. Erzurum Erzincan bölgesinden demir yolu noktasında çalışmalar sürate devam ediyor. Demir yolu da bölge ile buluştuğunda inanıyorum sanayi ve tarım ürünlerin değerlendirilmesi noktasında büyük bir faydası olacak. Yine yetişmiş insan gücü Türkiye’nin en kuvvetli taraflarından bir tanesi. Buna Karadeniz gencinin, çocuğunun, insanının enteresan zekâsını, icat çıkarma gücünü de kattığımızda, bölgemizin bu manada da önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Trabzon’da 3 adet üniversitemiz var. Diğeri illerimizde de gittikçe güçlenen üniversitelerimiz var. Teknoparklarımızla yeni buluşlara yelken açtık. Trabzon’da da bu anlamda önemli adımlar atılıyor. Bölge olarak çok önemli doğal güzelliklerimiz var. Tarihi kıymeti olan uluslararası düzeyde Sümela Manastırı gibi bilinen tarihi mekânlarımız var. Tüm bunlar Trabzon başta olmak üzere bölge şehirlerimizi çok güçlü kılan ve istihdama da üretime de etkileri olacak özel avantalarımız. İnşallah birlikte çalışarak önümüzdeki yıllarda çok daha müreffeh, çok daha gelişmiş ve sorunlarını çözmüş bir bölge olmayı hedefliyoruz” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’ da zor süreçten geçildiğini belirterek “Geçirdiğimiz bu zor süreç ve ondan sonrasına hazırlık için bu tür organizasyonlar çok büyük anlam ifade ediyor. İnşallah bu virüsten milletimiz bir an önce kurtulur. Bu çalışmaların özellikle bölgesel düzeyde yapılması da çok önem arz ediyor. Trabzon’un kültürel, tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini ayı zamanda diğer bölge illerinin değerleriyle ortak bir fikir etrafında sunmak adına yapılacak çalışmalar çok anlamlı. Bizim için hedef bölgemizde turistin bir gün daha fazla kalması. Komşularımızın değerlerini, miraslarını hep birlikte ortak payda etrafında bütünleştirerek, gelişmemizi kalkınmamızı ileriye götürürüz. Artık geleceğimize vizyon katacak ve şehirlerimizin ilerlemesine katkı sağlayacak akıllı şehirler konusunda neler yapabiliriz noktasında fikir üretmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de video konferans yöntemiyle katılarak konuşma gerçekleştirdi.