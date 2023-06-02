Buldukları yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim ettiler
TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ HÜNERLİ MAHALLESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN YAVRU KARACA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Hünerli mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
İlçenin Hünerli mahallesinde Muzaffer Meydan, evinin suyunun akmaması üzerine su ihtiyacını karşıladıkları su kuyusunu köpeği ile kontrol etmeye gitti. Kuyunun yanına gittiğinde köpeğinin havlamasından şüphelenen Meydan, çalılıklar içinde yeni dünyaya gelen yavru karacayı gördü. Bir süre çevrede bekleyen Meydan, karacanın annesini göremeyince vahşi hayvanlara yem olmaması için minik yavruyu evine getirdi. Sütle karnını doyurduğu minik karacayı, ayağa kalkamaması üzerine ilçe merkezindeki bir veteriner hekime tedavi için götüren Meydan, daha sonra buradan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini arayarak yavru karacayı yetkililere teslim etti.