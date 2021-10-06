Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak bu yıl 13.’sü düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi.

Bahçecik Arena Halı Sahası’nda düzenlenen final maçı öncesi döner partisi düzenlendi. Ardından Protokol Karması’nın final maçı yapıldı. Protokol karması maçının ardından turnuvanın final maçına geçildi. Geçen yılın ikincisi TAKA Gazetesi ile Yıldızlar Karması’nın karşı karşıya geldiği final maçını 7-1’lik skorla kazanan TAKA Gazatesi, 13’üncüsü düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Final maçının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvanın en centilmen futbolcusu ödülü Tam Saha Pres takımından Aleyna Keskin’e verildi. Keskin’in ödülünü AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu verdi. Turnuvanın gol kralı ise 18 golle şampiyon takım TAKA Gazetesi’nden Tuncay Lakot oldu. Tuncay Lakot’un ödülünü ise Büyükşehir Başkanvekili Atilla Ataman verdi. Turnuvanın Şampiyonu TAKA Gazetesi’nin kupasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile merhum gazeteci Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar verirken turnuvanın ikincisi Yıldızlar Karması’nın kupasını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç verdi.

Turnuva ile ilgili konuşan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, "Fair Play ruhu çerçevesinde oynanan müsabakalar keyif verdi. Final maçı da çok heyecanlıydı. Final maçı öncesi Protokol Karması’nın oynadığı müsabaka da keyifliydi. Final günümüzde bizi yalnız bırakmayan protokole de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.