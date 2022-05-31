Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu

Başarılı çalışmaları ile Trabzon’da kısa sürede kendini kabul ettiren Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon’a sevdasının çocukluğuna dayandığını söyledi.

Babasının görevi nedeniyle Trabzon’da doğduğunu belirten Müdür Kenan Aydoğan, Faroz mahallesindeki doğduğu evi ziyaretinde duygusal anlar yaşadığını anlattı. Aydoğan, “Ben babamın görevi nedeniyle Trabzon’da dünyaya gelmişim. Buraya Emniyet Müdürü olarak atandıktan sonra birkaç ay bunu araştırdım. Sonunda ‘Faroz Derneği’nin yardımıyla, o mahallede doğduğum evi bulduk. 5 yaşına kadar orada yaşamışım, çok küçük anılar var tabii ki ama duygular çok büyük. Orada doğmuşum. O ev sahibinden Allah razı olsun, bana oğlunun ismini koymuş. Benim için Trabzon’da bulunmak belki çok az insana nasip olur, doğduğunuz şehirde emniyet müdürlüğü yapıyorsunuz. Allah’a şükür bir yol kazası olmadan buraya kadar geldik” dedi.

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı sonrasındaki ‘Trabzon kaması’ ismini verdikleri uygulama ile gündeme gelmişti. Taraftarların şampiyonluk sevincini yaşamak için sahaya girdiği maç sonrasında kama düzeninde futbolcular ve teknik heyetin güvenliğini sağlamış, binlerce taraftarın saha içerisinde kimsenin burnu bile kanamadan sevinç içinde kutlama yapmalarına olanak sağlamıştı.