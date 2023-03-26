Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası, turizmin göz bebeği olacak

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gezinti, yürüyüş, seyretme, yeme ve içme ünitelerinden oluşan Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi, cam ve ahşap yüzey kaplamaları ile dikkat çekecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni turizm sezonunda en cazip noktalardan biri olmaya aday Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nde incelemelerde bulundu. Kentin en seyirlik noktası olan Boztepe’nin doğal bitki örtüsüne zarar vermeden hayata geçirilen projenin ikinci etabının bitmesiyle birlikte toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometre olacak. 5 bin m’lik bir yüzey alanında hayata geçirilen proje Kızlar Manastırı’ndan başlayarak doğu yönüne doğru uzanan yürüyüş, seyir, fotoğraf çektirme, oturma ve dinlenme üniteleri bünyesinde yer alan çok fonksiyonlu bir proje olarak inşa edildi.

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Genç, yürüyüş platformunun 3 metre genişliğinde, 2 adet kent balkonunun ise 20 metre genişlikte inşa edildiğini dile getirdi. Proje içinde manzarası en güzel olan yerde iki adet ahşap kent balkonu yapıldığını ifade eden Genç, “Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde, yerden her noktada en az 20-30 cm yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ettik. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki adet de teras yaptık. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde de 2 adet ahşap kent balkonumuz var. Balkonlarımızda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve bunları çevreleyen yeşil alanlar yer alıyor. Cam teraslar hariç tüm yüzeyleri ahşap kaplama olarak inşa ettik. Çok mükemmel bir seyir alanı oldular” dedi.

“Doğal güzellikleri gözler önüne seriyor”

Bahar ayının girmesiyle birlikte proje çevresinin çok güzel, yeşil bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Başkan Genç, “Burada adeta doğayla bütünleşen bir projeyi hayata geçirdik. Yürüyüş platformunun çevresinde daha önceden vatandaşlar tarafından dikilen kiraz, vişne, erik, elma, armut, incir ve ceviz ağaçları var. Boztepemiz meyve ağaçları ve doğal bitki örtüsüyle birlikte adeta mini bir botanik parkı andırıyor. Bahar aylarında görüldüğü üzere bu görüntü daha da belirgin bir hale bürünüyor. Projemizin bitmesiyle birlikte hemşehrilerimiz etrafa güzel kokular saçan bu güzellikleri, bitki örtüsünü ve ağaçları yakından görecek” şeklinde konuştu.

“Turistlerin uğrak yeri olacak”

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi’nin Trabzon’a gelen turistlerin ve ziyaretçilerin de uğrak yerlerinden biri olacağına vurgu yapan Başkan Genç, “Şehrimizin simgesi güzel Boztepe’mizi böyle bir projeyle taçlandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumu belirtmeliyim. Gerçekten de güzel Boztepe’mizin böyle bir projeye layık olduğunu düşünüyorum. Boztepe’mizi daha cazip hale getiren projemiz şehrimize de yeni bir heyecan, yeni bir tat katacak, yeni bir ruh katacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, projenin 15 Nisan’da bütün üniteleriyle birlikte halkın hizmetine açılacağını açıkladı.