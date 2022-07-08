Bayram arifesinde çarşı pazarda insan yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Trabzon’da çarşı pazarda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Trabzon’un vazgeçilmez alışveriş mekanı olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda, Kurban Bayramı arifesinde insan yoğunluğu yaşanırken alışveriş yerleri hareketlendi.

Vatandaşlar daha çok giyim üzerine alışveriş yaparken, Kemaraltı Çarşısı’nın yanı sıra Kunduracılar Caddesi’nde de yoğunluk gözlendi.