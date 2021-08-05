Başkan Zorluoğlu sanayi esnafı için hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehir merkezinde kalan beş küçük sanayi sitesinin taşınması için görüş alışverişinde bulunmak üzere Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleriyle bugün bir araya geldi.

Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi Kurucu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve kooperatif üyeleri ile şehir merkezinde kalan 5 küçük sanayi sitesinin taşınması için görüş alışverişinde bulunan Başkan Zorluoğlu daha sonra Büyük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Zorluoğlu, "Sanayi esnafımızın daha rahat şartlarda ve daha uygun bir alanda hizmet verebilmeleri için görüş alışverişlerimiz devam ediyor. Zamanında buraya inşa edilen sanayi sitelerimiz, o dönem için uygun olabilir ancak şu anki şartlar buna elverişli değil. Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri ile buluşarak hem arazi uygunluklarını hem de neler yapabiliriz diye konuştuk. En kısa zamanda büyük yol alacağımıza inanıyoruz. Bir dosya hazırladık ve bu dosyayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Şu anda son virajdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi Kurucu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ise "Şu an Trabzon’un çeşitli noktalarında yürüttüğünüz çalışmaları görüyoruz ve size çok inanıyoruz. Altyapıyı tamamladıktan sonra üstyapımız da muhteşem olacak. Sanayi siteleri için düşünceniz bizim için çok önemli. İnşallah hakkımızda hayırlı olur" şeklinde konuştu.