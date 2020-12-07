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Başkan Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak esnafa destek verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

TRABZON 07.12.2020, 11:31
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Başkan Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak esnafa destek verdi
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından kısıtlamaya dahil edilmeyen paket servis yapan işletmelere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’ndan destek geldi.

Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde Başkan Zorluoğlu sosyal medya hesabından esnafa çağrı yaparak, "Paket servis hizmeti veren esnafımız instagram storymi kullanabilirler. Instagram hesabıma DM’den atacağınız işletme görselinizi kendi hikayemden yayınlayacağım. Birlikte başaracağız" mesajı yayınladı. Bu mesajın ardından çok sayıda paket servis yapan işletmeler Başkan Zorluoğlu’na mesaj attı.

Atılan mesajlar ile Zorluoğlu’nun sosyal medya hesabından paket servis yapan işletmelerinin reklamlarını paylaşılırken, esnaflar bu desteğin ardından siparişlerin attığını söyleyerek, Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti.
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