Başkan Zorluoğlu heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesinin Oylum Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi’nde yaşanan heyelanın ardından bölgeye giderek afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Köprübaşı Kaymakamı Hulusi Teke, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve AFAD yetkilileri eşlik etti.

2 okul binası, 1 lojman, 3 ev, 2 değirmen ve 1 ahırın hasar gördüğü bölgede incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, “Heyelanda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Devletimiz tüm gücüyle buradadır. Şu anda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Heyelandan dolayı su hattımız zarar gördü. Ancak ekiplerimiz hemen duruma müdahale ederek eski hattımızı devreye aldılar. Suyun yeterli olmadığı yerlerde ise tankerlerimiz takviye yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oylum Mahalle Muhtarı Niyazi Akyasan ise, “Devletimiz sağ olsun heyelanın meydana geldiği ilk andan itibaren varlığını bize göstermiştir. Can kaybının olmaması bizler için sevindiricidir. Meydana gelen hasarımızı devletimizin karşılayacağına inanıyor, bu konuda endişe duymuyoruz” şeklinde konuştu.