Başkan Zorluoğlu aşure dağıttı
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MURAT ZORLUOĞLU, ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ AŞURE İKRAMINDA BULUNDU.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘Muharrem Ayı’ dolayısıyla hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Alanı’nda kurulan stantta, 5 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal belediyeciliğe önem veren ve her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hemşehrilerine aşure ikram etti.
Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi de katıldı.
Başkan Zorluoğlu, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla kısa süreli sohbetler gerçekleştirirken, isteyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Hepimizin ortak değeri olan aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Muharrem Ayı’nda yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin” ifadelerini kullandı.
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