Başkan Murat Zorluoğlu Kahramanmaraş’ta depremzedeler ile yakından ilgileniyor

Kahramanmaraş’ta deprem yönetimine destek vermesi için görevlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bölgeye adım attığı andan itibaren depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’de deprem bölgesinde yaraların sarılması için teyakkuza geçildi. Koordinasyona destek sağlamak üzere farklı illerden valiler ve belediye başkanları deprem bölgesinde görevlendirildi. Valilik ve Belediye Başkanlığı tecrübesi nedeniyle depremin merkezi Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bir yandan koordinasyonu sağlarken bir yandan da depremzedelerle yakından ilgileniyor. Organizasyonu sağlamak ve herkesin ihtiyacına cevap vermek üzere hummalı çalışma yürüten Zorluoğlu’na destek vermek için bir grup daire başkanı da dün akşam itibarıyla Kahramanmaraş’a ulaştı. Bölgedeki diğer görevliler gibi zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren Başkan Zorluoğlu, birkaç saatlik dinlenme zamanlarını da arabada geçiriyor.

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Zorluoğlu, yaklaşık 13 milyon insanın depremden doğrudan etkilendiğini belirterek “Bölgeye ulaştığım andan itibaren Elbistan ve Kahramanmaraş Merkez arasından gidip geliyorum. Deprem çok büyük bir yüzölçümünü etkiledi ve 10 ilde 13 milyon vatandaşımız mağdur oldu. Bütün sistemleri kurmak adına mücadele içerisindeyiz. Devletimiz çok büyük. Depremin hemen ardından devletimiz her türlü müdahaleyi fazlasıyla yaptı, yapmaya devam ediyor. Bakanlarımız bölgeden bir an olsun ayrılmıyor” dedi.

Organizasyonu sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehirden gitmek isteyenler oluyor, onları gitmek istedikleri yerlere gönderiyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve tüm Türkiye’deki yurttaşlarımızın gönderdiği yardımları organize ediyoruz. Yardımları ihtiyaç doğrultusunda dağıtmak için ayrı bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

Bölgede hüznün hâkim olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diliyorum. Ülkemizin her şehrinden gelen Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, Komutanlarımız ile uyku uyumadan vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremin tekrar olacağı endişesiyle insanlar evine giremiyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de yaralarını sarmak için mücadele edeceğiz. Çok sayıda yardım TIR’ı geliyor. Türk milleti sağ olsun buradaki depoları dolduruyor” şeklinde konuştu.

Acil ve öncelikli ihtiyaçlarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Depremzedelerin hijyen setlerine, özellikle de tüplü ısıtıcılara ihtiyaçları var. AFAD bunu organize ediyor. Yapılan yardımlarda da buna dikkat edilmeli. Özellikle tüplü ısıtıcılar, burada çok büyük ihtiyaç. Onun haricinde, devletimiz gıda yardımına başlamıştır. Zaten sıcak çorba, yiyecek ekmek ve benzeri destekler sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz dün de Trabzon’dan gelen 5 ton köfteyi pişirerek depremzede vatandaşlarımıza ikramda bulunuyor. Devletimiz-milletimiz el ele vererek bu acı olayın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Buradaki organizasyon sistemin kurulması ve enkazların kaldırılması uzun sürecek. Elimizden gelenin en iyisini, en fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.